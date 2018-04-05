Başkan Arslan, 4 Yılını Değerlendirdi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği günden itibaren geçen 4 yılda Yozgat'ta gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirdi.

Nohutlu Tepesi Yozgat Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Kazım Arslan, seçim beyannamesinde verdikleri vaatlerin çoğunu yerine getirdiklerini söyledi. Arslan, sadece otopark projesinin kaldığını onu da bu sene içerisinde tamamlayacaklarını dile getirdi.

Çalışmalar sonunda Yozgat'a ciddi projeler kazandırdıklarını anlatan Başkan Arslan,"4 yıl içerisinde belediye olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlere güveniyorum. Eksiklikler olacaktır önemli olan bu eksiklikleri en aza indirmekti. Bu süre zarfında ise sivil toplum kuruluşlar ve vatandaşlarla 80 tane toplantı gerçekleştirdik, halkın istek ve şikayetlerini dinledik." dedi.

Göreve başladıklarında Yozgat Belediyesi'nin 135 milyon lira borcu olduğunu hatırlatan Başkan Arslan, 4 sene sonunda bu borcun 155 milyon liraya çıktığını vurguladı. Arslan, bu süre boyunca 20 milyon lira farkın kamulaştırma için kullanıldığını söyleyerek Yozgat'a yeni mülkler kazandırdıklarını dile getirdi.

Bu yıl içerisinde TOKİ aracılığıyla Yozgat'ın Ankara yönünde 700 dairelik toplu konut yapılacağını aktaran Arslan, "Bu konutlarla Yozgat biraz daha genişlemiş olacak. Büyük cami ve çevresi projesinde sona gelindi ve inşallah Ağustos, Eylül gibi buranın temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

Arslan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - YOZGAT