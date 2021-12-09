Başkan Aras, kıyafetleri kirli diye dolmuştan indirilmeye çalışılan yolcuyu misafir etti

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kıyafetleri kirli diye dolmuş şoförünce araçtan indirilmeye çalışılan yolcu Hasan Duman'ı makamında misafir etti.

Başkan Aras, merkez binada misafir ettiği Duman'dan dolmuşta yaşananlar hakkında bilgi alarak, helallik istedi.

Bodrum halkının insanları hep kucaklayan ve hoşgörülü bir kent olduğunu anlatan Aras, Bodrum'daki huzuru devam ettirmekle görevli olduğunu dile getirdi.

Aras, yaşananlardan dolayı Duman'dan özür diledi.

Duman da özre gerek olmadığını ifade ederek, kendisini misafir eden Belediye Başkanına teşekkür edip, şoför kartı iptal edilen ve hakkında da idari işlem başlatılan şoförün tekrar işe alınması ricasında bulundu.

Bodrum ilçesinde 6 Kasım'da bir dolmuş şoförü, yolcusunu, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında da idari işlem başlatılmıştı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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