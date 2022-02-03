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Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Depo Saha Amirliğinde ekiplerle bir araya gelerek Regaip Kandillerini kutladı.

BÜNYAN, KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Depo Saha Amirliğinde ekiplerle bir araya gelerek Regaip Kandillerini kutladı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Altun, "Özveri ile gecesini gündüzüne katarak hemşerilerimizin sorun yaşamaması için mücadele eden ekiplerimize hemşerilerim ve kendi adıma teşekkür ettim. Yürütülen çalışmaları görüşüp ekipmanlarımızı inceleyerek kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek sorunlarla ilgili planlama yaptık. Bu vesile ile kış koşullarında verdikleri yoğun mücadele için ekiplerimize tekrar teşekkür ediyor, onlar nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımızın ve hemşerilerimizin Regaip Kandili'ni kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bünyan Belediyesi, Özkan Altun, Bünyan, Yerel, Haber

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