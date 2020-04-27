Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı
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Hüseyin Altınsoy, AK Parti, Aksaray, Politika, Haber

Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

Korona virüsüne karşı ekonomik tedbirleri paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nden geçip yasalaşırken, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy kanun maddelerinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.

27.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:53
Başkan Altınsoy yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını açıkladı

Korona virüsüne karşı ekonomik tedbirleri paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nden geçip yasalaşırken, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy kanun maddelerinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Korona Virüsü Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri tamamlanıp TBMM'ye sunulmuştu. Kanun maddeleri, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun maddelerinin içeriğini paylaşan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yasalaşan kanun teklifinin, ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla; öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi. Ayrıca Altınsoy, salgının ekonomik hayata etkisini azaltmak için hazırlanan yeni destek paketinin TBMM'den geçtiğini aktararak, "Düzenleme ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği verilmesini içeriyor. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle 3 ay boyunca işten işçi çıkarma yasaklanıyor. İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Yeni pakette kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara aylık bin 177 lira ödenecek. Bakım ihtiyacı olan yaşlıların bakım merkezindeki ücretini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız karşılayacak" diye konuştu.

İşten işçi çıkarmaların ise 3 aylığına yasaklandığına değinen Başkan Altınsoy, "Hazine taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller, erişim bedelleri, devlet ihale kanunu gereğince kiraya verilen yerler ve taşınmazlar, belediye ve özel idareler taşınmazları için ödenmesi gereken bedeller 3 ay erteleniyor. Covid-19 nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile işverenden tahsil edilecek. Ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar ise 3 aylığına yasaklanıyor" dedi.

İşçilere yönelik de destek verildiğini aktaran Altınsoy, "İşverenler ise çalışanları 3 ay süreyle ücretsiz izne çıkarabilecek. Faaliyet yetkileri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve aidat ve reklam vergileri ilke çevre vergileri alınmayacak. Yükseköğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay ertelenecek. İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek. Devlet ve millet olarak inşallah bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağız" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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