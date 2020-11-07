Başkan Altınsoy: "4 milyon ek ödenek Aksaray'a hayırlı olsun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Altınsoy: "4 milyon ek ödenek Aksaray'a hayırlı olsun"

07.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:19
Başkan Altınsoy:

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve teşkilatın çabalarıyla Aksaray İl Özel İdaresi hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarıldı.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve teşkilatın çabalarıyla Aksaray İl Özel İdaresi hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarıldı.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptıkları görüşmenin sonuç verdiğini bildirdi. Gerek il merkezi, gerekse ilçe, belde ve köy ziyaretlerinde kendilerine gelen talep ve beklentileri not aldığını, çözümü için tüm teşkilat üyeleri ile birlikte çalıştıklarını aktaran İl Başkanı Altınsoy, yerelde çözümü olmayan sorunları Ankara'ya taşıdıklarını kaydetti. En çok talebin yol olduğunu ve bu sorunu gidermek için Ankara'da ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Başkan Altınsoy, "AK Parti heyetimiz ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile şehrimizin beklentileri için yaptığımız görüşme sonuç verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından İl Özel İdaremizin hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarımı sağlandı. Aksaray'ımızın yol sorunlarına bir nebze de olsa katkı sağladık. Bununla yetinmeyeceğiz. İnşallah devamı da gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve Bakan Yardımcımız Nurettin Nebati'ye katkı ve desteklerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hep birlikte Aksaray'ımız için ülkemiz için bugünde yarında çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ulaşım Sen'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Ulaşım Sen'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Erdek MHP'ye 'Hayırlı olsun' ziyareti
Erdek MHP'ye "Hayırlı olsun" ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Türkan Şoray Yasemin Allen
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Fatih Terim
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Altınsoy: "4 milyon ek ödenek Aksaray'a hayırlı olsun" - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 13:32:18. #1.15#
title