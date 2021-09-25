Başkan Altınok'un servisleri gençlerden alkış aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Altınok'un servisleri gençlerden alkış aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Altınok'un servisleri gençlerden alkış aldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede Çaldıran Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette beden eğitimi dersinde voleybol oynayan öğrencilere eşlik etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede Çaldıran Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette beden eğitimi dersinde Voleybol oynayan öğrencilere eşlik etti. Altınok tarafından kullanılan birçok servis sayıya dönüşürken öğrenciler derslik atışlara alkışlarla karşılık verdi.

Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri ile bir araya gelen Başkan Altınok öğrencilerin sıcak ilgisiyle karşılaştı. Burada talepleri dinleyen Altınok, taleplerinin yerine getirilmesi için de çeşitli talimatlar verdi. Okul bahçesinde oynanan voleybolun ardından öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette, "Belediye başkanı olmadan önce ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Ancak partimiz 'aday ol' dedi ben de aday oldum ve Keçiören'e hizmetkar oldum" diye konuşan Altınok, "Okulumuzda geleceğimiz olan gençlerle sohbet ediyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Öğrencilerimizin eğitimi için seferberiz. Okullarımızı gezerek öğrencilerimizle buluşmaya onlara destek vermeye devam ediyoruz" ifadeleriyle gençlere moral verdi. - ANKARA

Başkan Altınok'un servisleri gençlerden alkış aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Kılıçdaroğlu
Spor Lionel Messi Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şevval Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Altınok'un servisleri gençlerden alkış aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 10:55:34. #1.12#