Başkan Altınok'un servisleri gençlerden alkış aldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede Çaldıran Mahallesi'nde bulunan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesine gerçekleştirdiği ziyarette beden eğitimi dersinde Voleybol oynayan öğrencilere eşlik etti. Altınok tarafından kullanılan birçok servis sayıya dönüşürken öğrenciler derslik atışlara alkışlarla karşılık verdi.

Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri ile bir araya gelen Başkan Altınok öğrencilerin sıcak ilgisiyle karşılaştı. Burada talepleri dinleyen Altınok, taleplerinin yerine getirilmesi için de çeşitli talimatlar verdi. Okul bahçesinde oynanan voleybolun ardından öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette, "Belediye başkanı olmadan önce ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Ancak partimiz 'aday ol' dedi ben de aday oldum ve Keçiören'e hizmetkar oldum" diye konuşan Altınok, "Okulumuzda geleceğimiz olan gençlerle sohbet ediyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Öğrencilerimizin eğitimi için seferberiz. Okullarımızı gezerek öğrencilerimizle buluşmaya onlara destek vermeye devam ediyoruz" ifadeleriyle gençlere moral verdi. - ANKARA

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