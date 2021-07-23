Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı
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Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı

Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçedeki esnafı tek tek gezerek bayramlarını kutladı. Çarşı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altın, vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı. Başkan Altın, "Kurban Bayramı dolayısıyla esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı işler diledik hem de pandemi süreci ile ilgili tedbirleri elden bırakmamalarını rica ettik. Korona virüs sürecinde çok büyük zorluklar çeken esnafımızın yüzünün gülmesi hepimizin ortak dileği. Umut ediyoruz ki güzel günler yakındır. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Altın, vatandaşların bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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