Başkan Altay Karatay ve Meram Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ve Karatay muhtarlar derneğini ziyaret ederek yeniden seçilen dernek başkanlarına başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram ve Karatay muhtarlar derneğini ziyaret ederek yeniden seçilen dernek başkanlarına başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay ve Meram muhtar derneklerine ziyarette bulundu. İlk olarak Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve derneğe üye olan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ve muhtarlarla buluştu. Genel Kurul sonrası tekrar güven tazeleyen dernek başkanlarına başarılar dileyen Başkan Altay, muhtarlarla her zaman iş birliği içinde çalıştıklarını ve istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Altay, "Devletimizin bütün kurumlarıyla iletişim ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu pandemi döneminde muhtarlarımız da elini taşın altına koyarak gayret ve azimle çalıştılar. Biz de azim ve gayretlerinden dolayı muhtarlarımıza hem teşekkür etmek hem de yeni yapılan genel kurullarda görev tazeleyen Karatay ve Meram Muhtar Dernek Başkanlarımıza hayırlı olsun temennisinde bulunmak için ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah el birliğiyle sahada en büyük destekçimiz olan muhtarlarımız ve diğer kurumlarımızla şehrimizi yarınlara emin adımlarla taşıyacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı