Başkan Altay'dan Tuzlukçu ve Akşehir'e ziyaret

03.10.2019 11:43

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Tuzlukçu ve Akşehir'de ilçe belediyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Tuzlukçu'yu ve Akşehir'i ziyaret etti. İlk olarak AK Parti Tuzlukçu İlçe Başkanı Mevlüt Turpçu ve partililerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz 5 yılda Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçelerde olduğu gibi Tuzlukçu'da da önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade etti. Başkan Altay, yeni dönemde kalan eksiklikleri de tamamlamak için ilçe teşkilatıyla istişare halinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Altay, daha sonra Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



"İlçe belediyemizle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz"



Tuzlukçu'nun ardından Akşehir'e geçerek Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akkaya'nın ikinci dönemi olduğunu ve tecrübesinin Akşehir için kazanç olduğunu söyledi. Akşehir'in her zaman olduğu gibi AK Parti'ye ve kendilerine çok büyük destek verdiğini belirterek tüm Akşehirlilere teşekkür eden Başkan Altay, "Akşehir ve Ereğli, merkez dışındaki en büyük ilçelerimiz. Bu manada hem coğrafi büyüklüğüyle hem nüfus yoğunluğuyla hem de içinde barındırdığı kültürle büyük önem arz ediyor. İlçe belediyemizle zaten uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah bu dönemde de eksik olan işler başta otogar olmak üzere tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, "Desteklerinden dolayı Uğur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar uyumlu bir süreç geçirdik. Bundan sonra da uyum süreci artarak, bereketli hizmetlere devam edeceğini yürekten inanıyorum" dedi.



"Akşehir inşallah turizmden çok önemli bir pay elde edecek"



Başkan Altay, Akşehir Belediyesinin ardından AK Parti Akşehir İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret ederek İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve partililerle buluştu. Başkan Altay, "İlçe belediyemizle birlikte koordineli bir şekilde Akşehirimizin geleceğinde önemli işler yapmayı planlıyoruz. Akşehir'de özellikle turizm potansiyelinin Konyalılara ve Türkiye'ye anlatılması gerekiyor. Sokakları çok güzel, kendine ait bir kültürü var, bir sosyal hayatı var. Bunun mutlaka tanıtılması gerekiyor. Akşehir inşallah turizmden çok önemli bir pay elde edecek. Çok önemli bir yol üzerindeyiz. Eğer Akşehir'in marka değerini yükseltirsek bu yoldan geçen herkes mutlaka bir vesileyle içeriye girip bunları görecektir. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyemiz 200 milyona liraya yakın yatırımı Akşehir'le buluşturdu. Bundan sonra da bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Altay'a ilçe ziyaretlerinde AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Fidan, Ahmet Ziya Varışlı, Mehmet Özkafa, Muharrem Akkaya da eşlik etti. - KONYA

Kaynak: İHA