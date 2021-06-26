Başkan Alkayış: "Sıkılmadık el, ziyaret etmediğimiz ev kalmayacak"
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Başkan Alkayış: "Sıkılmadık el, ziyaret etmediğimiz ev kalmayacak"

Başkan Alkayış: 'Sıkılmadık el, ziyaret etmediğimiz ev kalmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık köy gezileri devam ediyor.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık köy gezileri devam ediyor.

Köy ziyaretleri kapsamında bu hafta Bağdere, Tekpınar, Uzunömer, Büklüm, Şerefli, Davuthan, Ağveren, Küllüm, Payamlı, Kındırali, Çokpınar köylerine yapıldı. Programa AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Kılınç ve teşkilat üyeleri katıldı.

Köylere yapılan hizmetler ve yapılacak çalışmalar istişare edildi. Ziyaretler sırasında açıklama yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, köyleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini belirterek, "AK Parti Adıyaman Merkez ilçe teşkilatımızın hazırlanmış olduğu program çerçevesinde köylerimizi ziyaret ediyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz. Talep ve beklentileri alıp, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tüm hemşerilerimize bu içten karşılamaları için teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 135 köyün tamamını süreç halinde ziyaret edeceklerini belirterek, "Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan 135 köyümüzün tamamını inşallah belli bir planlama ile ziyaret edeceğiz. Köylerimizde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Talep ve beklentileri takip edeceğiz. Muhtarlarımızın istekleri, hemşerilerimizin düşünceleri bizler için çok kıymetli. AK Parti il genel meclis üyelerimizin gayretli çalışmaları parti olarak bizleri çok memnun ediyor. Köylerimizde kanalizasyon, içme suyu ve kilitli parke çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Köylerimizde çöpler toplanıyor. Hizmetleri titizlikle takip edeceğiz. Teşkilat olarak sıkılmadık el, misafir olmadığımız ev bırakmayacağız. Bu çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Alkayış: 'Sıkılmadık el, ziyaret etmediğimiz ev kalmayacak'
Başkan Alkayış: 'Sıkılmadık el, ziyaret etmediğimiz ev kalmayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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