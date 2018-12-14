Başkan Alıcık'tan Vatandaşlara Zehirlenme Uyarısı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, kış aylarının gelmesi ile birlikte yaşanabilecek gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkan Alıcık karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben ve baca kaynaklı zehirlenmelerin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Başkan Alıcık, "Kış aylarının gelmesi ile birlikte karbon monoksit zehirlenmelerinde artış yaşanmaktadır. Ülkemizde her yıl onlarca kişi özellikle soba olmak üzere sızan karbon monoksit gazı nedeniyle zehirlenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımız hava raporlarını düzenli olarak takip etmeli ve lodos rüzgarlarının estiği günlerde tedbirli davranmalıdır. Bunun yanı sıra soba bacalarının temizlikleri düzenli olarak yapılmalı, belediyemiz tarafından konu ile ilgili yapılan anonslar dikkate alınmalıdır. Halkımızın sağlığını korumak ve yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek için belediyemiz üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecek ve ekiplerimiz gerekli hassasiyeti gösterecektir" ifadelerini kullandı. - AYDIN