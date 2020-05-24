Başkan Ali Yavuz: "Kayseri'de ilk 'Şehit ve Gazi Birimi' Talas'ta"
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Başkan Ali Yavuz: "Kayseri'de ilk 'Şehit ve Gazi Birimi' Talas'ta"

Bayramın ilk gününde şehit aileleri ile birlikte şehitliği ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Kayseri'de ilk 'Şehit ve Gazi Birimi' Talas'ta" dedi.

Başkan Ali Yavuz:
24.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:40

Bayramın ilk gününde şehit aileleri ile birlikte şehitliği ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Kayseri'de ilk 'Şehit ve Gazi Birimi' Talas'ta" dedi.

Korona virüs dolayısıyla uzun zamandan sonra ailelerle birlikte şehitliği ziyaret ettiklerini söyleyen Kayseri Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Ali Yavuz, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için, canları pahasına mücadele eden kahraman askerlerimizin ve polislerimizin buradan bayramlarını kutluyorum, onların kazasız belasız sağlıklı görev yapmalarını temenni ediyorum. Burada yine şehitliğimizde şahadet şerbetini içen şehitlerimizin anne ve babalarımızla birlikte kabirlerini ziyaret ettik. Uzun zamandan beri içerisinde bulunduğumuz korona virüs dolayısıyla, şehit anne babalarımız şehitleri ziyaret edemiyorlardı. Bu bayram dolayısıyla da özel izinle şehit ailelerimizle şehitlikte beraber olduk. Şehitlerimizin huzurunda Kur'an- Kerim tilaveti okuyarak ve dua ederek şehitlerimizi andık. Şehit anne babalarımızla bayramlaştık. Burada valimiz ve belediye başkanlarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

Kayseri'de ilk Şehit ve Gazi Birimi'nin Talas'ta olduğunu ve diğer ilçelerde de olması gerektiğini söyleyen Yavuz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz ziyaretimiz için bir gün önceden program yapmıştık ve protokolümüz de bizlere destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada da özelikle Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın beye özelikle teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi bünyesinde Şehit Gazi Birimi kurularak, Talas ilçesinde oturan bütün şehit ailelerimizin hal ve hatırları sorularak, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük destek sağladılar. Yine bugün de buraya ulaşımları konusunda Talas ilçesinde ikamet eden bütün şehit ailelerimizi araçlarla buraya gelmesini sağladılar. Bundan dolayı da başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer belediyelerimizde de şehit gazi birimlerinin kurulur. Ailelerimizle irtibatın daha kolay sağlanması, dernekle belediyelerimiz arasındaki koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanması çok önemli, biz bunları çok önemsiyoruz. Burada bir kez daha vatanı ve milleti için şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Ülkemizin bayramını kutluyor ve şehit anne babalarımızın elerinden öpüyorum."

Vefa Dostluk Grubu olarak, belediye altyapısı ile şehit ailelerini ziyarete getirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "Allah sağlıkla nice bayramlara eriştirsin. Tabi biraz buruk bir bayram. Dünya tarihinde daha görülmemiş bir şey ama bunu da aşacağız. Ülke olarak güzel bir döneme de girdik. En az hasarla geçiren ülkelerden birisi olacağız. Bugün şehit ailelerini mutlu etmek adına bir Vefa Dostluk Grubu olarak, belediye altyapısı ile şehit ailelerimizi buraya getirdik. Burada da kabirleri beraber ziyaret ediyoruz. Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Onlar sayesinde bu memlekette güzellikler yaşanıyor. Ben bütün hemşerilerimizin ve İslam Aleminin bayramını kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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