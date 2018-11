Başkan Ali Kılıç Sivaslı Kanaat Önderleriyle Buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki Sivaslıları çatısı altında buluşturan yöre derneklerinin yöneticileri ve önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Karşılıklı dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı toplantıda, ilçede yaşayan Sivaslıların talep ve önerileri konuşuldu.

Maltepe'de yaşayan Sivaslıların taleplerinin konuşulduğu buluşmaya Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra, Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği (SİDAD) Başkanı Yahya Han, İmranlı Federasyonu Başkanı Süleyman Arıkan, Ulaş Federasyonu Başkanı Cenan Can Erkol, Zara Federasyon Başkan Yardımcısı Hasan Karakuş, Gürlevik Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Yarım, Gürün Kültür Vakfı Başkanı İbrahim Kala, Divriği İş İnsanları Derneği Başkanı Niyazi Güneri, İş insanı ve İMSİAD Üyesi Hüseyin Gülsoy ve Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Levent Zengin katıldı.

"Birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

Anadolu'nun her köşesinden insanın Maltepe'de hoşgörü içerisinde ortak bir yaşam kurduğuna vurgu yapan Başkan Ali Kılıç, "Maltepe'de farklı memleketlerden insanlarımız kardeşçe yaşayabiliyorsa, burada yöre derneklerimizin katkısı çok büyük. Sivas'ın her ilçesinden, her bir köyünden on binlerce hemşehrimizin varlığı sayesinde Maltepe'de barış, kardeşlik ve hoşgörü kültürü daha da güçleniyor. Çünkü Sivas, Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı, Aşık Veysel'in Pir Sultan Abdal'ın doğduğu, onların felsefesinin yaşadığı, yiğidin harman olduğu Anadolu'nun en güzide şehirlerinden bir tanesi. Tıpkı Anadolu'nun farklı memleketlerinden gelip, Maltepe'yi mesken edinen yüz binlerce hemşehrimiz gibi Sivaslı dostlarımızın da talepleri ve önerileri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki mücadeleme rehberlik edecektir. İlk günden bu yana dayatan değil danışan bir anlayışla, tüm karar alma süreçlerinde halkımızın onayını alarak adım attım. Sizlerin desteği ile bundan sonra da bu güzel ilçemizi birlikte yönetecek, geleceği hep birlikte kuracağız" diye konuştu.

Bugüne kadar verdiği destekten dolayı Kılıç'a teşekkür eden dernek başkanları da, kurulan diyalogdan ve hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bundan sonraki süreçte atılmasını istedikleri adımları, önerilerini ve üyelerinin taleplerini sıralayan dernek yöneticileri, Maltepe'nin huzuru ve gelişimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını da vurguladı. - İSTANBUL