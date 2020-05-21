Başkan Aktaş'tan kahraman hemşireye moral ziyareti
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Başkan Aktaş'tan kahraman hemşireye moral ziyareti

Başkan Aktaş'tan kahraman hemşireye moral ziyareti Görev yaptığı hastanede korona virüse yakalanıp 20 gün yoğun bakımda yatan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hemşiresi Selma Şahin, görevinin başına döndü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Selma Hemşire'ye...

21.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:16

Başkan Aktaş'tan kahraman hemşireye moral ziyareti

Görev yaptığı hastanede korona virüse yakalanıp 20 gün yoğun bakımda yatan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hemşiresi Selma Şahin, görevinin başına döndü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Selma Hemşire'ye moral ziyareti

BURSA - Bursa'da görev yaptığı hastanede korona virüse yakalanan ve 20 gün yoğun bakımda yatan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hemşiresi Selma Şahin görevinin başına döndü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Selma Hemşire'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Hastane Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Demir'in makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aktaş, Baş Hemşire Selma Şahin'e hastalık öncesi, sırası ve sonrasındaki gözlemlerini sordu. Selma Hemşire'nin ailesi hakkında da bilgiler alan, herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını soran Başkan Aktaş, "Yüksek İhtisas Hastanemiz, salgınla ilgili Bursa'nın mirengi noktalarından birisidir. Dolayısıyla başhemşiremize 'Geçmiş olsun' diyorum. Fedakarlığı nedeniyle kendisini kutluyorum" dedi.

Başkan Aktaş, görevine yeni başlayan Başhekim Prof.Dr. Mehmet Demir'i de 'ziyaret kapsamında' tebrik etti.

Başkan Aktaş'tan kahraman hemşireye moral ziyareti

Kaynak: İHA

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