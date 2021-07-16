Başkan Aktaş: Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadım

16 TEMMUZ 2021BASIN DUYURUSUBaşkan Aktaş: Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadımBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Adanur'un, sosyal medya üzerinden öne sürdüğü 'stadyumun kullanım hakları ve futbolcu Burak Kapacak'ın transferine...

16 TEMMUZ 2021

BASIN DUYURUSU

Başkan Aktaş: Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadım

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Adanur'un, sosyal medya üzerinden öne sürdüğü 'stadyumun kullanım hakları ve futbolcu Burak Kapacak'ın transferine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Aktaş, bugüne kadar Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadığının da altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden yürütülmeye çalışılan karalama kampanyasına ilişkin iddiaları katıldığı televizyon programında yanıtladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 3 kulüp başkanının değiştiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Ali Ay'a da Mesut Mestan'a da Erkan Kamat'a da beni sorsunlar. Hangi işlerine, hangi hocalarına, hangi oyuncularına karışmışım. Nokta kadar bir şey söyleyemezler. 'Altay maçına gel' dediler geldim, 'şurada soyunma odasına in' dediler indim. İlk geldiğim gün şöyle bir şey dedim. Benim kulübün başkanlığını yapmak, kulübün hocasını, stratejisini belirlemek gibi bir niyetim yok. Şimdi bugünlerde ben Bursaspor'dan bir hakkı almışım gibi bir yaklaşımla hareket ettiler. Bakın ben Bursaspor'u seven, Bursaspor'da geçmişte yöneticilik yapmış, Bursaspor'a gönlünü vermiş, Bursaspor'un taraftarı olmuş, herkese buradan seslenmek istiyorum. Ben Bursaspor'a hiçbir kötülük yapmadım" diye konuştu.

Takdir edilmem gerek

2015'ten beri Büyükşehir Belediyesi ile Bursaspor arasında yeni stadyumla ilgili kira sözleşmesi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "6 yıldır devem eden bir kira sözleşmemiz var. Yıllık kiramız yaklaşık 1 milyon 600 bin lira. Alamıyoruz. Şu ana kadar da 9, 5-10 milyona kadar ulaşmış bir kira alacağımız var. Bir de Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nden dolayı. Özlüce Tesisleri'nin arazisi Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil, hazineye ait. Büyükşehir Belediyesi üst kullanım hakkını almış. Hazine diyor ki, "Bana bununla alakalı kira vereceksin. " Buradan da bizim 21 milyon 800 bin lira alacağımız var. Ayrıca Recep başkanımızın ve rahmetli Hikmet başkanımızın devam eden davaları var. Bize Sayıştay soruyor: 'Bu parayı niye almıyorsun? '. Ben burada ne yaptım? Özlüce Tesisleri'nin devrini yaptım. Artık orada kira işlemiyor. Bakın ben bir iyilik yaptım. Teşekkür almam lazım. Ben oradaki kiralamayı sonlandırdım. Bu benim takdir edilmem gereken bir hareket" dedi.

Soruşturma geçirdik

Adanur'un, "Atatürk Stadı'nı niçin yıktınız? " şeklindeki sorusunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Ben Atatürk Stadı'nın yıkılıp, yıkılmaması konusunda, stadyumun yapılması konusunda karar mercii değildim. Diyorsunuz ki, 'Niçin stadyumu' yıktınız. Ben stadyumu yıkmadım kardeşim. Peki, o gün nasıl bir ilişki kurulmuş? Burası 130 bin metrekarelik arazi. Bunun 70 bin metrekaresi Gençlik Spor Bakanlığı'na ait. Gençlik Spor Bakanlığı'na ait olan bu arazinin yanındaki 60 bin metrekaresinin küçük bir kısmı Recep Başkan döneminde, ağırlıklı büyük bir kısmı benim başkanlığım döneminde kamulaştırıldı. Şimdi üst yapısını biz yaptık. Tahsisi bize yapıldı. Şimdi biz de bununla alakalı bir kiralama ilişkisi kurmuşuz. Bursaspor bize kira ödüyor mu? Ödemiyor. İlk 1-2 yıllık kirasını da loca olarak ödedim. İşte o benim dönemimde yapıldı. Bundan dolayı da ben ve bütün meclis soruşturma geçirdik. Sayıştay'a bununla alakalı savunma verdik. Bursaspor için değer, helali hoş olsun" dedi.

Takas yapıldı

Altıparmak'taki Millet Bahçesi'nin yanında bulunan spor salonu ve yüzme havuzu arazisi ile Yeni Stadyum alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan alanın takas yapıldığını belirten Başkan Aktaş, "Üç eski başkana da sorabilirsiniz. Stadın temizliği, bunun yıllık maliyeti 200 bin lira civarında. Hatta oradaki ikramlar, güvenlik 400 kişi civarında. Normalde bunları kulüp yapmak zorunda. Biz statla ilgili 'gençlik merkezi gibi bir projemiz var' dedik. Kirama işlemi bugüne kadar yapılamadı. Kiralama alanlarıyla bir şey üretirsek Bursaspor'a bununla alakalı bir gelir de olur. Dediler ki; 'bizim de kendimize ait bazı görüşmelerimiz var'. Ardadan 20 gün geçti, genel sekreter yardımcım Kulüp Başkanı Hayrettin Bey'i aramış, 'Ben size döneceğim' demiş, aradan bir hafta geçmiş yine aramış, 'Ben size döneceğim' demiş. Şimdi görüyorum ki stadı niçin devrettiniz. Devrolan bir şey yok. Stat zaten Büyükşehir Belediyesi'nin, arazisi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı" dedi

Basketbol mu oynatacağım

Futbolcu Burak Kapacak'ın Büyükşehir Belediyespor Kulübüne transferine ilişkir iddialara da açıklık getiren Başkan Aktaş, "Çok iyi niyetli görüşmelerimiz oldu. Beni bir kulübümüz aradı. Dedi ki, "Bize Burak Kapacak ile alakalı aracı olur musunuz? ". Dediler ki 'Başkanım biz futbolcu satmıyoruz. Hedefimiz bu. Satmamak. ' Böyle bir şey var bununla aracılık size aracılık edebilirim dedim. Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorlar. Büyükşehir Belediyespor'da futbol branşı yok. Ben basketbol takımında mı oynatacağım bu çocuğu. Ben isterim ki Bursaspor en üst rakama satsın. Mesut Mestan'a sorsunlar, transferin bitimine 10 dakika kala Muhammed Şengezer'i Başakşehir'e rica eden kim? Göksel Gümüşdağ'a da teşekkür ediyorum. 'Şu paraya alacaksınız' diyen benim. Bakın bu 3, 5 yıllık süre zarfında devreye girmem gereken noktalarda ben devreye girdim. Bunun haricinde hiçbir sporcu ya da hocayla alakalı, takımın stratejisiyle alakalı kimse benim devreye girdiğimi iddia edemez. Ben bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu bir haksızlık vallahi şu hareketimle bile ben Bursaspor'a fayda sağlıyorum. Ben bu kadar yakın ilgi alaka gösterirken, çıkıp beni bu manada olmayan şeylerle alakalı itham etmeyi ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu düpedüz haksızlıktır. Bu bana atılmış bir iftiradır" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre