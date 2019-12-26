Başkan Akmurat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Başkan Akmurat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

26.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:12
Başkan Akmurat, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Belediye Başkanı , 'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Başkan Akmurat "haber" kategorisinde "Şehitlere Saygı" isimli fotoğrafına oy verdi.


Başkan Akmurat,"yaşam" kategorisinde "Huzur Yaylası" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde ise "Millilerden Asker Selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Akmurat, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve çok başarılı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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