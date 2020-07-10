Başkan Akman'dan şehit aileleri ile gazilere ziyaret
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Başkan Akman'dan şehit aileleri ile gazilere ziyaret

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Başkan Akman'dan şehit aileleri ile gazilere ziyaret
10.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:39

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna teröristlerle girdikleri çatışmalarda şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Başkan Akman, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Gazisi Aykut Gökyer, Kore Gazisi Abdulmecit Erginyürek ile Şehit Asker Mehmet Yıldız'ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Akman, şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını; belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Başkan Akman, "Bu aziz millet tarih boyunca birliğini, beraberliğini ve vatanının bütünlüğünü korumak için hem ülke içerisinde hem de ülke dışında zalimlere karşı büyük bir mücadele vermiş, vermeye de devam etmektedir. Bu mücadelede her zaman sulhtan yana tavır takınan Türkiye, tarih boyunca zalimlere karşı mazlumların yanında yer almıştır. Kore gazilerimiz de bunun canlı örneklerindendir" dedi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terör örgütüne karşı bir mücadele verdiğini ve buna karşı da birçok vatan evladının dini, bayrağı ve vatanı için şehit olduğunu vurgulayan Başkan Akman, "15 Temmuz 2016 tarihinde birlik ve beraberliğimize yönelik hain bir darbe girişimi yaşandı. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve önderliğinde hainlere karşı bir direnç göstererek darbe girişimini engellenmiştir. Tabii yine vatanımız için aziz milletimizin her ferdi mücadeleye katılmış, birçok vatan evladı şahadet şerbeti içmiş, yüzlerce vatan evladı da gazilikle şereflenmiştir. Devletimiz her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında oldu ve olmaya da devam edecektir. Şehit olan tüm vatan evlatlarına minnettarız. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyor; onları saygı, sevgi, muhabbet ve kucaklıyorum" diye konuştu.

Şehit yakınları ile gazilerle sohbet edip, dilek ve taleplerini de alan Başkan Akman, çeşitli hediyeler verdikten sonra ayrıldı.

Şehit aileleri ile gaziler ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Akman'a bu duyarlılığı ve ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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