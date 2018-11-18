Başkan Akın, MHP'li Kadınlarla Buluştu

AYDIN (İHA) – MHP Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Ümmet Akın, MHP Kadın Kolları İl Teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte partili kadınlarla bir araya geldi.

Türk Burcu Yaşam Alanında gerçekleşen kahvaltıya MHP Germencik Kadın Kolları Başkanı Serpil Çetinkol ve ilçe yönetimi ev sahipliği yaptı. Kahvaltı programına MHP İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay ve ilçe kadın kolları başkanlarının yanı sıra yönetimleri, MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ve çok sayıda partili katıldı. Kahvaltılı toplantıda önümüzdeki süreçte gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında konuştu,.

MHP Germencik İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Çetinkol, yaptığı konuşmada; "İl Kadın Kolları Başkanımız ve ilçe kadın kolları başkanlarımız ile bir kaynaşma kahvaltısında bir araya geldik. Önümüzdeki süreçte gerçekleşecek olan seçimler hakkında fikir alışverişinde bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Aydın kazanacak" dedi.

"Asenalara teşekkür ediyorum"

Germencik İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltıda konuşan MHP Büyükşehir Belediye Başkanı Ümmet Akın saha çalışmalarında karşılaştıkları sorunları tek tek not aldıklarını ve Aydın'ın kendilerinden hizmet beklediklerini belirtti. Akın sözlerine "Yaklaşık 2 yılı aşan bir süredir sahadayız. Aydın bizden önümüzdeki dönemde hizmet bekliyor. Bizler de bu göreve geldiğimiz anda yapacaklarımızı bir bir hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Bugün gerçekleşen bu güzel kahvaltılı toplantıya katılımlarınızdan dolay teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte çok çalışmamız gerekiyor. Şimdiden emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN