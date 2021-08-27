Başkan Akgün: "30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akgün: "30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür"

Başkan Akgün: '30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı. Akgün mesajında, "30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür. Türk Milletini bölmek ve Anadolu topraklarından çıkarmak isteyen işgalci güçler, tarihte bugün 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizin kazandığı zafer sonucunda başaramayacaklarını anlamışlardır" dedi.

Başkan Akgün'ün mesajında: "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde en büyük zaferlerinden birini 30 Ağustos 1922 tarihinde kazanmış ve işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmuştur. Bu kazanılan zafer Cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli adımlardan biridir.30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür. Türk Milletini bölmek ve Anadolu topraklarından çıkarmak isteyen işgalci güçler, tarihte bugün 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizin kazandığı zafer sonucunda başaramayacaklarını anlamışlardır. Askeri deha Büyük Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır" emriyle savaş tarihinde eşi görülmeyecek bir zafere imza atılmış ve Türkiye'nin bölünemez bir bütün olduğu tüm dünyaya gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet bağımsız, birlik ve beraberlik şuuru içinde yaşayacaktır. Büyük mücadele ve fedakarlıklarla kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nin Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! MSB: 'Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur'
Son dakika haberi! MSB: "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur"
Son Dakika | İspanya açıklarındaki bir gemide gaz zehirlenmesi nedeniyle 2'si Türk 3 denizci hayatını kaybetti
Son Dakika | İspanya açıklarındaki bir gemide gaz zehirlenmesi nedeniyle 2'si Türk 3 denizci hayatını kaybetti
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Vladimir Putin Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Düm Tek Tek Mesut Akusta
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Akgün: "30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 10:30:14. #1.14#

title