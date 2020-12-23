Başkan Akçadurak'a taziye ziyareti
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Başkan Akçadurak'a taziye ziyareti

23.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:57
Başkan Akçadurak'a taziye ziyareti

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinde MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydınalp, MHP Gediz İlçe Yönetimi, İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Pekbilgin, Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, Belediye Meclis Üyeleri Fenni Türk, Ayhan Yıldız, Süleyman Yerli, Milletvekili Ahmet Erbaş'a eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde Aile büyüğü Ağabeyi Süleyman Akçadurak'ı kaybeden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet makamında ziyaret ederek, başsağlığında bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak'a taziye ziyareti
Başkan Akçadurak'a taziye ziyareti
Başkan Akçadurak'a taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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