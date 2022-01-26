Başkan Ahmet Poyraz, vatandaşın çağrı merkezine başvurusuna cevap verdi - Haberler
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Başkan Ahmet Poyraz, vatandaşın çağrı merkezine başvurusuna cevap verdi

Başkan Ahmet Poyraz, vatandaşın çağrı merkezine başvurusuna cevap verdi

Çekmeköy'de yol tuzlama talebinde bulunmak için Çekmeköy Belediyesi çağrı merkezine telefonla başvuran vatandaşı telefonda Başkan Ahmet Poyraz karşıladı.

Çekmeköy'de yol tuzlama talebinde bulunmak için Çekmeköy Belediyesi çağrı merkezine telefonla başvuran vatandaşı telefonda Başkan Ahmet Poyraz karşıladı. Çocuğunu hastaneye götürmek için yolun tuzlanmasını isteyen vatandaş ile Başkan Poyraz telefonda bir süre sohbet etti.

Çekmeköy'de yaşayan bir vatandaş çocuğunu hastaneye götürmek için mahallesindeki sokakta tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılması için Çekmeköy Belediyesi çağrı merkezine başvurdu. Belediyenin çağrı merkezine başvuran vatandaşı telefonda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz karşıladı. Çağrı merkezinde masa başına oturup vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Başkan Poyraz, hasta çocuğunu hastaneye götürmek için sokakta tuzlama çalışması yapılmasını isteyen vatandaşla telefonda sohbet etti. Telefonda konuştuğu kişinin Başkan Ahmet Poyraz olduğunu öğrenen vatandaş kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, Başkan Poyraz'ın 'eğer çocuğun çok hastaysa ambulans gönderelim' önerisini 'daha ağır hastalar olabilir' diyerek nazik bir biçimde geri çevirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çekmeköy Belediyesi, Ahmet Poyraz, Yerel, Haber

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