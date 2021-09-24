Başkan Acar'dan öğrencilere büyük destek

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar üniversite öğrencilerine müjdeyi verdiKızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksekokul öğrencilerini ve hocalarını belediye de ağırladı. Acar, barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde misafir etmeye hazır olduklarını söyledi. Başkan Acar, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksekokul öğrencilerini ve hocalarını belediye de misafir etti. Acar, üniversite eğitimi için Türkiye'nin termal cenneti olan ve ilk sıfır atık ilçesi Kızılcahamam'a gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde misafir etmeye hazır olduklarını açıkladı. Süleyman Acar, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bugün yüksekokulumuzu kazanan öğrencilerimizi ve yüksekokul akademisyenlerimizi belediyemizde ağırlardık. Gençlerimize güzel bir müjde verdik. İlçemizdeki meslek yüksek okulumuzu kazanan ve barınma sorunu yaşayan öğrencilerimize belediye tesislerimizin kapıları sonuna kadar açık. Kızılcahamam'da okumayı seçen öğrencilerimiz ile tüm imkanlarımızı paylaşmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

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