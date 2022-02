Başkan Abdullah Özyiğit'ten çocuklara kışlık hediye

Hazırlanan kışlık hediye paketleri Yenişehir Belediye Başkan Vekili, Yenişehir Belediye Meclis Üyeleri ve Yenişehir Yaşam Gönüllüleri tarafından çocuklara dağıtıldı.

Mersin Yenişehir'de "çocuklar üşümesin" diye gönüller bir oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Yaşam Gönüllüleri, Karahacılı İlk ve Ortaokulu öğrencilerini soğuk kış mevsiminde yalnız bırakmadı.İçerisinde mont, ayakkabı, bere ve atkı bulunan hediye paketleri hazırlanarak, çocuklara tek tek ulaştırıldı. Dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Mersin Yenişehir'de çocukların yüzü kışlık hediye paketleriyle güldü.

"Çocuklar bizim her şeyimiz, her zaman yanlarındayız" diyen Başkan Abdullah Özyiğit şu ifadeleri kullandı: "Covid-19 nedeniyle izolasyon sürecinde olduğum için çocuklarımızla buluşamadım. Çocuklarımıza hediyelerini ulaştıran Belediye Meclis Üyelerimize ve Yenişehir Yaşam Gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzünde ufak tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize. Havalar soğuk ama yürekleri sıcacık, çocuklarımız bizim her şeyimiz, her zaman yanlarındayız."

Karahacılı İlk ve Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Özçelik ise hediyelerinden dolayı Başkan Özyiğit ve Yenişehir Yaşam Gönüllüleri'ne teşekkür etti.

Bültenler - Güncel