- Başkale'de korona virüs tedbirleri denetimi - Başkale'de korona virüs tedbirleri denetimi Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın öncülüğünde ilçede korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

- Başkale'de korona virüs tedbirleri denetimi

VAN - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın öncülüğünde ilçede korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Van'ın Başkale ilçesinde de ekipler denetim yaptı. Denetimlere Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın yanı sıra Başkale İlçe Emniyet Müdür Vekili Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aşan ile çok sayıda polis ve zabıta ekibi katıldı. Denetimler kapsamında Kaymakam Solak ile beraberindekiler, ilçenin Kadir Saruhan Caddesi, Mahmut Ertuş Caddesi ve çarşı merkezinde denetimlerde bulunarak, vatandaşlardan korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Kaynak: İHA