Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü - Haberler
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Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü

Van'ın Başkale ilçesinde Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda atıl durumdaki sınıf, kütüphaneye dönüştürülerek açılışı yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda atıl durumdaki sınıf, kütüphaneye dönüştürülerek açılışı yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Solak, daha sonra kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Solak, kütüphanenin okula kazandırılmasından ötürü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ümit Karaman ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü

Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü

Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü

Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkale'de atıl durumdaki sınıf kütüphaneye dönüştürüldü - Haberler
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