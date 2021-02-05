Başkale'de 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi
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Başkale'de 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

05.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:58
Başkale'de 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, 72,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan asit anhidrit ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, 72,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan asit anhidrit ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Başkale jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Albayrak Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adresteki L.Ü.'ye ait eve giden ve ev, ahır ile eklentilerinde arama yapan ekipler, saman altına gizlenerek gömülmüş halde 2 bidon içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi. Operasyonda L.Ü., gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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