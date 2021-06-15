Başkale'de 34 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Başkale'de 34 kilo metamfetamin ele geçirildi

Başkale'de 34 kilo metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo 924 gram metamfetamin ve 2 kilo 743 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo 924 gram metamfetamin ve 2 kilo 743 gram eroin ele geçirildi.

Başkale Jandarma Komutanlığı ve Sualtı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Sulatı Mahallesi kırsalında arazide arama tarama faaliyeti yapıldı. Çalışmalar sonucunda, İran'dan Türkiye'ye getirildiği ve Batı illerine sevkiyatı yapılacağı tahmin edilen 28 paket halinde 34 kilo 924 gram metamfetamin ve 5 paket halinde 2 kilo 743 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Harun Aksu/ İHA)

Başkale'de 34 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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