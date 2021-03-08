Başkale'de 22 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine Güvendik Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Güvendik Mahallesi'nde yapılan aramalarda bir eve saklanmış Afganistan uyruklu 1'i kadın 22 kaçak göçmen yakalandı. Uzun süredir yolda oldukları tahmin edilen aç ve yorgun olan göçmenlere jandarma ekipleri, su ve yiyecek ikramında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri yapılan kaçak göçmenler Van İl göç idaresine gönderildi. İnsan kaçakçılığı yapanların yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU