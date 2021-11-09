Başka hastalıklardan dolayı gittikleri hastanede koronavirüse yakalanıp ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Birleşik Krallık'ta yapılan koronavirüs araştırmasının sonuçları büyük ses getirdi. Başka hastalıklardan dolayı hastaneye giden ve orada koronavirüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 688'e ulaştığı ifade edilirken, bu kişilerin aşı olmayan ve tedbirsiz insanlar yüzünden yaşamını yitirdiği kaydedildi. Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir yetkili, "Bu sayılar gerçekten şoke edici. Hastanede enfeksiyon bulaşması salgının en ölümcül sessiz katili" dedi.
Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, başka sağlık sorunları nedeniyle hastaneye giden ve koronavirüsün bulaştığı insanların sayısının giderek arttığını ortaya koydu.
Yapılan incelemeler ve resmi verilere göre başka bir hastalığı yüzünden hastaneye giden ve burada koronaya yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 11.000'i geçti. Resmi verilere göre bu insanlarınkoronavirüse hastanede maruz kaldığı belirtilirken, aşı olmayan ve tedbirsiz insanlar yüzünden bu kişilerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Resmi verilere göre hastanede koronavirüse yakalanarak yaşamını yitiren hastaların sayısının 11.688 olduğu belirtilirken siyasetçi ve aynı zamanda sağlık komitesi başkanı da olan Jeremy Hunt, Daily Telegraph'a konuştu.
Hunt, "Bu sayılar gerçekten şoke edici. Hastanede enfeksiyon bulaşması salgının en ölümcül sessiz katili. Bu veriler sağlık çalışanlarının aşı olmasının zorunlu hale getirilmesi savını güçlendiriyor" dedi.
Birmingham Üniversite Hastanesi'nde 484 kişinin de bu şekilde yaşamını yitirdiği kaydedildi.