'Başka bir dünya yok': İspanya'da iklim değişikliğine karşı 100 binlik yürüyüş

06.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:43

25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'in sokakları, iklim değişikliğine karşı geniş katılımlı gösteriye sahne oldu.



Madrid'in merkezinde, "İklim için Yürüyüş" temasında yapılan yürüyüşe 800'den fazla sivil toplum kuruluşuyla sol görüşlü bazı siyasi partiler destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle