Başiskele'ye 5 'Kent Kart' dolum otomatı Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kartlarının dolumunu yapabileceği Kent Kart Dolum Otomatları, Başiskele'nin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kartlarının dolumunu yapabileceği Kent Kart Dolum Otomatları, Başiskele'nin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Başiskele'de toplu ulaşım konusunda büyük atılımlar gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, başta gençler olmak üzere, vatandaşların yoğun taleplerini yerine getirdi. Başkan Özlü'nün girişimleri sonucu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin en işlek 5 ayrı noktasına 'Kent Kart Dolum Otomatları' yerleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomatlar Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi Başiskele Belediyesi Hizmet Binası önüne, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıkent Sitesi Durağı yanına, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ne, Yeniköy Merkez Mahallesi market yanına ve Ovacık Mahallesi alışveriş merkezi önüne yerleştirildi. Vatandaşlar, otomatların yerleştirilmesinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği cihazlardan 7 gün 24 saat faydalanılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA