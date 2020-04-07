Başiskele'nin yeni semt meydanı için çalışmalar başladı
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Barbaros Mahallesi, Başiskele, Yaşam

Başiskele'nin yeni semt meydanı için çalışmalar başladı

Başiskele Belediyesi, ilçenin en kalabalık mahallelerinden birisi olan Barbaros Mahallesi'ne semt meydanı kazandırmak için çalışmalara başladı.

07.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:51
Başiskele'nin yeni semt meydanı için çalışmalar başladı

Başiskele Belediyesi, ilçenin en kalabalık mahallelerinden birisi olan Barbaros Mahallesi'ne semt meydanı kazandırmak için çalışmalara başladı.

Korona virüs salgınına karşı halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, bir yandan da projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Geçen aylarda Barbaros Mahallesi'nde bulunan eski kaymakamlık hizmet binasının yıkılmasının ve molozlarının kaldırılmasının ardından yeni semt meydanı projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanıldı. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün yakından takip ettiği meydan projesinde eskimiş ve yıpranmış parke taşları belediye ekiplerince sökülmeye başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Özlü, "Hemşehrilerimizin yeniden evden çıkacağı güzel ve sağlıklı günler için kentimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz ilçemizin mavi ve yeşil dokusuna uygun halkımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Halkımız evde sağlıkla kalsın inşallah semt meydanımızda hep birlikte el ele omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan semt meydanı projesi toplamda 2 bin 884 metrekare alandan oluşacak. İlçenin en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Barbaros Mahallesi'nde artan yaya ve araç yoğunluğunu da düşünen Başiskele Belediyesi, semt meydanı projesinde 20 araçlık otoparka, vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçireceği sosyal yaşam ve etkinlik alanına, dekoratif oturma gruplarına ve yeni yeşil alanlara yer verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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