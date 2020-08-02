Başiskele'de kurban atıkları anında toplanıyor
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Başiskele'de kurban atıkları anında toplanıyor

Başiskele Belediyesi, kurban kesimi yapılan yerlerde çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla kurban atıklarını anında topluyor.

Başiskele'de kurban atıkları anında toplanıyor
02.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:49

Başiskele Belediyesi, kurban kesimi yapılan yerlerde çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla kurban atıklarını anında topluyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile Kurban Bayramı boyunca kurban atıklarını toplama çalışmalarına devam ediyor. Bayram öncesinden planlamalarını yapan ve nöbet çizelgelerini oluşturan Başiskele Belediyesi, iş makinaları ve yer ekipleriyle, kesim yapılan noktalardan kurban atıklarını çevre kirliliği ve sağlık açısından bir olumsuzluğa yol açmadan topluyor. Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün talimatıyla çalışmalarını özveriyle gerçekleştiren ekipler sorumluluk bölgelerinde gördükleri atıkları alırken, çağrı merkezine atıkların alınması konusunda gelen talepleri de yerine getiriyor. Toplanan kurban atıkları, belirlenen atık alanında açılan büyük çukurlara boşaltılıyor.

Ayrıca ekipler bayram izninde olan vatandaşların evlerinde ve bahçelerinde yapacaklarını düzenlemeler ve buradan çıkarabilecekleri moloz ve bitki atıklarını toplanması için çöp taksi ile hizmet veriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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