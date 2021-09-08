Başiskele Aksığın ve Tepecik yoluna asfalt

Büyükşehir tarafından Başiskele'nin Aksığın ve Tepecik mahallelerine giden grup köy yolunda asfalt serim çalışması yapılıyor.

İlçe merkezleri kadar kırsal kesimdeki yolların da güvenlik konforunu arttırmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Aksığın ve Tepecik mahallelerine ulaşımı sağlayan grup köy yolunda asfalt serim çalışması yapıyor.

10 BİN TON ASFALT

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan asfalt serim çalışması ile Camidüzü-Serindere-Tepecik köylerine ulaşım daha konforlu ve güvenli bir şekilde sağlanacak. 7 kilometre uzunluktaki mevcut beton yol yerine 10 bin ton asfaltlama yapacak Büyükşehir'in bu çalışmasıyla Başiskele Aksığın-Camizdüzü-Serindere ve Tepecik köylerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda yol konforu artacak.

Kaynak: Bültenler