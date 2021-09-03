Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
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Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest

Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da başından vurulan eşini sağlık ocağına götürdükten sonra gözaltına alınan Celal S. (23) serbest bırakıldı.

ANTALYA'da başından vurulan eşini sağlık ocağına götürdükten sonra gözaltına alınan Celal S. (23) serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Ela S.'nin (20) cenazesi ise Aksu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Celal S., otomobil ile yaralı eşi Ela S.'yi ilçedeki sağlık ocağına götürdü. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Ela S., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ela S.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celal S.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal S., buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Ela S.'nin cenazesi ise Aksu ilçesinde toprağa verildi. Geçen yıl 22 Eylül'de evlenen çiftin, 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.


Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest
Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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Başından vurularak ölen Ela'nın eşi serbest - Haberler
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