Başına Pencere Camı Düşen Genç Kızın Mutlu Günü

Eskişehir'de yolda yürürken kafasına pencere camı düşmesi sonucu yaralanan Gamze Kara, 5 aylık tedavi sürecinin ardından dünyaevine girdi.



Şehir merkezindeki bir börekçide 16 Şubat'ta yemek yedikten sonra yakınlarıyla dışarı çıktıkları anda binanın üçüncü katındaki pencere camı kafasına düşen Gamze Kara, tedavisinin ardından Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki düğünde Ersin Akbulut ile hayatını birleştirdi.



Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor günleri geride bıraktıklarını belirterek bugünlere gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Şu anda bazı ilaçlar kullandığını ifade eden Kara, "Riski olduğu için olmam gereken bir ameliyat yapılamıyor. Bununla yaşamaya çalışıyorum. Bu süreci birlikte atlattık. İnşallah çok mutlu olacağız. Eşim de her zaman yanımdaydı. Ona da çok teşekkür ediyorum." dedi.



Akbulut da yaşadıkları o zor dönemin gözünün önünden gitmediğine değinerek, "Sevgimiz, saygımız ve birbirimize olan güvenimizle bugünlere geldik. Bundan sonra daha da iyi ve mutlu olacağız. İnsanlar ne olursa olsun birbirinden vazgeçmesin. Sevgi her şeyi aşmaya yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.