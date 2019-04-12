Basın Mensuplarından Organ Bağışına Destek

DENİZLİ İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği basın toplantısına katılan 21 basın mensubu, organlarını bağışladı. Basın mensuplarına teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, başlattıkları 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' isimli kampanya sayesinde 1 ayda 2 bin 27 kişinin organlarını bağışlama kararı verdiğini söyledi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, geçen mart ayında organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' isimli kampanyanın startını verdi. Kampanya ile ilgili Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya görevli giden basın mensuplarına, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, organ bağışı hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından da 21 basın mensubu, organlarını bağışlamaya karar vererek, gerekli formları doldurdu.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Türkiye'de 26 bin 144 kişinin organ beklediğini belirtti. Denizli'de 2018 yılında 45 kişiye beyin ölümü tanısı konulduğunu belirten Öztürk, bunlardan sadece 15'inin organ bağışında bulunduğunu dile getirdi. Organ bağışının son derece önemli bir konu olduğunu ifade eden Öztürk, "Geçtiğimiz yıl Denizli'de organ bağışı konusunda vatandaşlarımıza yeterince ulaşamadığımızı fark ettik. Bir ay önce 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesine başladık. Büyük bir mutlulukla söylemek istiyorum ki geçen bu kısa süre içerisinde 2 bin 27 kişi organ bağışı yapmaya karar verdi. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da kampanyaya destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

- Denizli

Kaynak: DHA