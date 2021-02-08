Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı
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Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı

08.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:15

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip alkollü araç kullanan 3 şahıs polis ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Şahıslardan biri "Haberciliğiniz bu mu, gidin kendinizi geliştirin" derken, diğeri basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarılmaya çalıştı.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Cevher Sokak'ta uygulama yapan Beşevler Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Azerbaycan Dostluk Parkı'nda 3 şahsın alkol aldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar aldı. Parka giden ekipler, Eren Başar Ç. (28), Muhammed Y. (28) ve Elif A.'ya sokağa çıkma yasağını hatırlatıp, evlerine gitmelerini söyledi.

AVUKAT OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Ancak 3 arkadaş ceza yazılacağını öğrenince otomobile binerek, kaçmak istedi. Muhammed Y. idaresindeki otomobili durduran ekipler alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Mehmet Y.'nin 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Avukat olduklarını söyleyen Mehmet Y. ve Eren Başar Ç.'nin daha öncede kısıtlamayı ihlal ettikleri öğrenildi.

"ŞU AN YAPTIĞINIZ KOMEDİ"

Sürücü Muhammet Y., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Güzel oldu böyle kamera karşısında olmak. Hiçbir hukuki yaptırımı olmayan bir uygulama. Alkollü araç kullanmadım, ayrıca sana ne? Şu an yaptığınız şey komedi. Sokağa çıkma yasağından ceza ver devam et" dedi.

"GİDİN KENDİNİZİ GELİŞTİRİN"

Ayrıca "Habercilik senin iddiaların üzerine yürümüyor, bir şey bilirsin iddia edersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Polis kaynakları ne? Biz o polis kaynaklarına karşıyız zaten. Bu mu yani haberciliğiniz, gidin kendinizi geliştirin" diyerek, tepki gösterdi. Eren Başar Ç. de basın mensuplarına önce saldırmak ardından sarılmak istedi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

3 arkadaşa toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü Muhammed Y.'ye alkollü araç kullanmak ve aracın muayene tarihinin geçmesi nedeniyle bin 650 TL ceza kesildi. Muhammed Y.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı
Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı
Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı
Kısıtlamada yakalanan vatandaş önce basın mensuplarına saldırdı, ardından dans edip sarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
NNN: ya öyle şapşiksin ki şu oyuna bak sanırsın 5 yaşındaki oğlum dans ediyor :)
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