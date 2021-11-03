BASIN DUYURUSU (Sis ve Pus Hadiselerinin 5 Gün Etkili Olması Bekleniyor!)

Sis ve Pus Hadiselerinin 5 Gün Etkili Olması Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; 04. 11. 2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı, 08. 11. 2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirilmiştir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet