Basın bülteni nedir? Basın bülteni nasıl yazılmalıdır?

Basın bülteni, geçmişten günümüze kullanılan önemli iletişim araçlarından biridir. Geleneksel meydanın önemli bir parçası olan bu metinler, dijital medyanın hayatımıza dahil olmasıyla form değiştirmiştir. Peki son dönemlerde daha çok popülerlik kazanan basın bülteni nedir? Basın bülteni nasıl yazılmalıdır?

Bir basın bülteninin nasıl yazılacağını öğrenmeden önce, önce ne olduğunu anlayalım. Basın bildirisi (haber bülteni olarak da bilinir), basın ve diğer medya kuruluşlarıyla yapmış olduğunuz haber değeri taşıyan bir şeyi paylaşan kısa bir belgedir. Genellikle bu bilgileri haber makalesi yazmak için kullanabilecek gazetecilere ve editörlere gönderilir.

BASIN BÜLTENİ NEDİR?

Basın bülteni, bir halkla ilişkiler uzmanı tarafından yazılmış ve medyanın hedeflenen üyelerine gönderilen kısa, ilgi çekici bir haberdir. Bir basın açıklamasının amacı, bir gazetecinin veya yayının ilgisini çekmektir. Basın bülteni, gazetecinin kendi hikayesini kolayca üretmesi için gerekli tüm bilgileri (kim? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Ve en önemlisi neden?) içermelidir.

İçeriği haber, bilgi, ürün tanıtımı, değerlendirme mesajı, röportaj gibi pek çok farklı tarzda hazırlanabilir. Burada önemli olan, basın bülteninde yer alan bilgilerin toplumu, sektörü kimi zaman belli bir ilgi alanına sahip bir kitleyi ilgilendirecek konuları işliyor olmasıdır.

Halka İlişkiler (PR) sektörünün vazgeçilmez bir aracı olan basın bülteni, gazetelere, dergilere, internet medyasına, televizyon kanallarına ve bu mecralarda görevli basın mensuplarına gönderilir.

Basın bültenleri ayrıca basın açıklaması, basın bildirisi ve haber bülteni olarak da isimlendirilebilir.

En genel anlamıyla basın bülteni, bir kurumun ya da bireyin medyaya sunduğu resmi açıklamadır. Bu resmi açıklama, yazılı olabileceği gibi video formatında da olabilir. Son yıllarda video basın bülteni de PR profesyonelleri arasında popülerlik kazanmıştır.

Basına verilen metinler bir şirket, kurum, kuruluş veya birey için hazırlanabilir. Ayrıca gerçekleştirilmiş olan veya gerçekleştirilmesi planlanan bir proje de bu metinler sayesinde kamuoyuna duyurulur.

Basın bülteni kamuya açık iletişim kanallarında yayınlanır. Bu özelliği nedeniyle şirketler ve bireyler için önemli bir pazarlama ve tanıtım aracı olarak görülür. Şirketler, tamamladıkları projeleri ve yatırımları tanıtarak mevcut ve potansiyel müşterilerinin dikkatini çeker.

Bu açından bakıldığında iyi hazırlanmış bir basın bülteni, medya organlarında yer almanın yanı sıra değerli bir pazarlama içeriği olarak da görülür. Her geçen gün şirketler, medya organlarında yer alan bu metinleri içerik pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak kullanır.

BASIN BÜLTENİ NASIL YAZILIR?



İlk olarak iyi bir haber bülteni, eylem içeren çekici bir başlık içermelidir. Gördüğümüz tüm yazılarda olduğu gibi basına hazırlanan bültenlerde de başlık okuyucunun ilk dikkatini çeken metin parçasıdır. Başlıktan sonra gelen paragrafın bazı sorulara cevap vermesi gerekir. Bu sorular şu şekilde sıralanabilir:

5N-1K kuralı nedir?

Kim : İlgili ve sorumlu kişileri belirtir

Ne : Konunun ne olduğu belirtir

Nasıl : Yöntemin nasıl oluğunu belirtir

Neden : Amaç kavramını belirtir

Nerede : Mekan ve yer kavramlarını belirtir

Ne zaman : Süre ve zaman kavramlarını belirtir

Ayrıca bültenin yazım dili basit ve anlaşılır olmalıdır. Halkın farklı kesimlerine ulaşması hedeflendiği için süslü ve anlaşılması zor cümlelerden mümkün olduğu kadar kaçınmak gerekir.

Yukarıda yer alan beş soruya ek olarak, iyi hazırlanmış bir bültenin ayrıca bir alıntı içermesi gerekir. Bu alıntı şirketin önemli bir çalışanının proje hakkındaki görüşü, şirketin çalışmalarıyla ilgili genel bilgi veya kişinin hazırlana konuyla ilgili görüşleri şeklinde olabilir.

Basın Bülteni Neler İçerir?

Basın bültenleri belirli bir şablona göre hazırlanır.

Logo: Şirketin logosu bültenin sol üst veya orta üst bölümde yer almalıdır.

Başlık: İlgi çekici ve bülteni özetleyen, eylem fiili içeren bir başlık seçilmelidir.

Alt Başlık: Başlık daha detaylı olarak açıklanır.

Yer ve Tarih: Bültenin yayınlanma tarihini ve yayınlanma şehrini içerir.

Bülten İçeriği: Yukarıda yer alan 5N 1K soruları cevaplanır. Konu, sayısal veriler gibi bilgilerle detaylı bir şekilde açıklanır.

Şirket Bilgisi (Boiler Plate): Şirketinizle ilgili bir paragrafı geçmeyen kısa bir metin ile basın mensubunun bilgilenmesi, şirketinizi tanıması sağlanır.

Medya İletişim Bilgisi: Halkla ilişkiler personeli ile iletişime geçmek için gerekli bilgiler sağlanır.

Basın Bülteni Hangi Konuları Kapsar?

Her ne kadar kısıtlı bir alan gibi görünse de bu bültenler birçok alanda yayınlanabilir. Aşağıda en popüler basın bülteni konuları yer alıyor:

Yeni ürün sunumu

Şirket birleşmesi ve satın alma

Mevcut ürünlerde yapılan güncellemeler

Düzenlenen etkinlikler

Yeni partnerlik

Yeni proje

Alınan ödüller

…

Tüm bu alanlar şirketin tanıtılması için önemli alanları temsil eder. Şirketin başarıları halka sunarak, genel marka imajını ve marka tanınırlığını arttırmak da mümkün olur.