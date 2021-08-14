Sosyal medyadan provokasyona gözaltı
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Sosyal medyadan provokasyona gözaltı

Sosyal medyadan provokasyona gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal medyada provokatif videolar yayınlayan yabancı uyruklu bir kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Sosyal medyada provokatif videolar yayınlayan yabancı uyruklu bir kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Sosyal medya üzerinden küfürlü ve provokatif videolar yayımlayan yabancı uyruklu M.M. isimli şahıs, Kahramnmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. isimli şahıs olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı ifade edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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