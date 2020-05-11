Başımız Belada film oyuncuları! Başımız Belada konusu ve fragmanı
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Başımız Belada film oyuncuları! Başımız Belada konusu ve fragmanı

11.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:41

Başımız Belada filmi, gerçekten babası yüzünden başına gelmedik kalmayan Mert'in bir de babasının ona yaptığı kötü sürprizi ekrana getiriyor. Başrollerinde Cihan Şimşek, Halil İbrahim Kurum, Sinan Bengier'in yer aldığı Başımız Belada filmi konusu nedir?

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği Başımız Belada filmi, maceralı, komedi dolu bir baba-oğul ve yolculuk hiyalerinden oluşuyor. Babalarının talimatları ile çocukların başlarına neler gelebileceği Başımız Belada filminde tüm açıklığı ile anlatılıyor. İşte, Başımız Belada filmi...

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BAŞIMIZ BELADA OYUNCULARI

Babasının öldüğü haberi üzerine can havli Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mert'in başına gelen bir dizi sürpriz gelimenin anlatıldığı Başımız Belada filmi oyuncuları arasında: Cihan Şimşek, Halil İbrahim Kurum, Sinan Bengier ve Sezai Altekin bulunuyor.

Başımız Belada film oyuncuları! Başımız Belada konusu ve fragmanı

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ KONUSU

Babasının ölüm haberini alan Mert, hızlıca Adana'ya gitmek için kendi arabasıyla yola çıkar. Yol üzerinde bir bezinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit'te aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının, ona vasiyet ettiği listeyide yanına almıştır.

Yiğit yol boyunca yanına aldığı listeyi tamamlayacak, hemde Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak Yiğit'in babası, yola yalnız çıkmaması şartı koymuştur. Yiğit'te bunun üzerine Adanay'ya gitmek için yola çıkan Mert'in arabasını benzinliğin arkasına çeker ve Mert'i kendisiyle yola çıkmaya ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.

Başımız Belada film oyuncuları! Başımız Belada konusu ve fragmanı

Yiğit yola çıkmadan önce Mert'e listesinden bahseder ve Adana'ya kadar birkaç yere ziyaretler yapacağını söyler.Yolda Yiğit yüzünden başlarına gelmeyen kalmaz. Yiğit her anı telefonuyla canlı yayın yaparak kaydeder, onun listesindeki görevleri yüzünden ikili çoğu kez ölümden dönmüştür. Mert böylelikle Adana'ya ancak üç günde varır. Babasının öldüğünü duymasıyla Adana'ya giden Mert, babasının ona şaka yaptığını halasından öğrenir. Mert'in babsının yanına gitmesi için daha yaratıcı başka bir yol yoktur ve bu nedenle bu öldü haberi çıkarılmıştır.

Başımız Belada film oyuncuları! Başımız Belada konusu ve fragmanı
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