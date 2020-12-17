Başımın üstünde yerin var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başımın üstünde yerin var

17.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:17
Başımın üstünde yerin var

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram paylaşımıyla özellikle hayvanseverlerden tam puan aldı.

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram paylaşımıyla özellikle hayvanseverlerden tam puan aldı.

54 yaşındaki oyuncu Kering adını verdiği minik baykuşuyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı.

İş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek, özenle süslenmiş çam ağacının önünde Kering'in başının üstünde oturduğu fotoğrafına yer verdi.

Baykuşunun ağaçlara tırmanmayı sevdiğini belirten Hayek "Ama benim kafamı daha fazla seviyor" diye yazdı.

Hayek'in hem İngilizce hem de İspanyolca yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Salma Hayek zaman zaman Lobito adlı köpeğiyle çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

SENARYOYU BEĞENMEYİP DİZİDEN AYRILAN ÖZGÜ NAMAL'IN YERİNE KİM GELECEK?
SENARYOYU BEĞENMEYİP DİZİDEN AYRILAN ÖZGÜ NAMAL'IN YERİNE KİM GELECEK?
Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor
Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Samet Aybaba Özgür Yankaya Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başımın üstünde yerin var | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:18:56. #1.14#
title