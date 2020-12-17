Başımın üstünde yerin var

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram paylaşımıyla özellikle hayvanseverlerden tam puan aldı.

54 yaşındaki oyuncu Kering adını verdiği minik baykuşuyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı.

İş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek, özenle süslenmiş çam ağacının önünde Kering'in başının üstünde oturduğu fotoğrafına yer verdi.

Baykuşunun ağaçlara tırmanmayı sevdiğini belirten Hayek "Ama benim kafamı daha fazla seviyor" diye yazdı.

Hayek'in hem İngilizce hem de İspanyolca yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Salma Hayek zaman zaman Lobito adlı köpeğiyle çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Kaynak: Hürriyet