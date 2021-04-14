Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
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Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, bir sivil yaralandı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI ERBİL HAVALİMANININ VURULMASININ ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Erbil Uluslararası Havalimanı yakınına bir roketin düşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Ayrıca saldırının ardından Türk İHA'larının Başika semalarında uçtuğu öğrenildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Peş peşe gelen saldırıların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü. Görüşmede Erbil Uluslararası Havalimanı'na ve Başika'daki Türk askeri üssüne düzenlenen saldırılar ele alındı.

"BEDEL MİSLİYLE ÖDETİLECEK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" ifadelerini kaydetti.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

FAHRETTİN ALTUN'DAN ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
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Abdullah Karlidag
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