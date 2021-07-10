Eski sevgilisiyle ortalığı karıştıran oyuncu Ayşegül Çınar, hapis yatmaktan son anda kurtuldu
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Eski sevgilisiyle ortalığı karıştıran oyuncu Ayşegül Çınar, hapis yatmaktan son anda kurtuldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteriyle adını duyuran ve ardından aracında uyuşturucu yakalanması nedeniyle uzun süre gündemden düşmeyen oyuncu Ayşegül Çınar, geçtiğimiz günlerde de Beyoğlu'nda eski sevgilisiyle kavga etmesi nedeniyle karakolluk oldu. Daha önce eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na karşı uzaklaştırma kararı bulunan Çınar, bu kararı bozması nedeniyle suçlu durumuna düştü. İkili arasındaki davada Çalıkoğlu'nun şikayetten vazgeçmesi, Çınar'ı hapse girmekten kurtardı.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Lila karakteriyle tanınan, ardından da başına gelen karakolluk olaylar nedeniyle gündem düşmeyen oyuncu Ayşegül Çınar'ın hapse girmekten eski sevgilisinin şikayetten vazgeçmesi sonucu kurtulduğu ortaya çıktı.

AİLE MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın otomobilinde 4 ay önce 20 gram uyuşturucu bulundu. Genç oyuncu, uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için koyduğunu iddia etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Çalıkoğlu, 2 yıllık ilişkilerinin 3 ay önce bittiğini ancak Çınar'ın kendisini rahatsız ettiğini ve iftira attığını ileri sürdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Furkan Çalıkoğlu daha sonra tekrar Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ayşegül Çınar'ın uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini ve kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.

BEYOĞLU'NDA YİNE KAVGA ETTİLER

Mahkeme talebin görüşülmesi için tarihi verdi ancak ikili geçen hafta Beyoğlu'nda kavga etti ve olay sonrası Çalıkoğlu tutuklandı. Zorlama hapsi talepli dava, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

HAPSE GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre; duruşmaya Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı katıldı. Avukat 'şikayetimizden vazgeçiyoruz' dedi. Çınar da 'Benim de bir şikayetim yoktur' diye konuştu. Mahkeme zorlama hapsi talebinin reddine karar verdi.

Eski sevgilisiyle ortalığı karıştıran oyuncu Ayşegül Çınar, hapis yatmaktan son anda kurtuldu
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Eski sevgilisiyle ortalığı karıştıran oyuncu Ayşegül Çınar, hapis yatmaktan son anda kurtuldu - Haberler Magazin
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