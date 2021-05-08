Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
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Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı

Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı pencere korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa B., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı pencere korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa B., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

?Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Şifa B., birinci kattaki evlerinin penceresine çıkarak dışarıyı izlemeye başladı. Bir süre buradan sokağı izleyen Şifa, başını pencerenin korkuluğuna sıkıştırdı. Ağlayan minik Şifa'nın yardımına koşan annesi, kızını kurtaramayınca komşularından yardım istedi. Komşular da itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı sakinleştirdikten sonra demir korkulukları kesip, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Şifa B.'yi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şifa B., dakikalarca annesine sarılarak gözyaşı döktü.


- Bursa
Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı
Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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