Başhekim Aydın göreve başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Mehmet Emin Aydın, Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Mehmet Emin Aydın, Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi oldu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Mehmet Emin Aydın, Başhekim olarak sözleşme imzaladı. Mehmet Emin Aydın yaptığı açıklamada, "Gölbaşı Devlet Hastanesi önemli sayıda nüfusa hizmet veren bir kurumdur. Başta Gölbaşı halkı olmak üzere, çevre ilçe ve köylerden hastanemize başvuran vatandaşlarımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir. Ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Hastanemiz ve Gölbaşımız için hayırlı olsun, her zaman halkımızın yanındayız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı