Başdanışmanına Fetö'den 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Örgütün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatih Gürsul'u "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl hapse çarptırdı. Eylemin terör suçu olması sebebiyle cezayı yarı oranda arttırarak Gürsul'u neticede 10 yıl 6 ay hapse mahkum eden mahkeme, yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olmasını da göz önüne alarak indirim yapmaya yer olmadığına karar verdi.



Sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıla hapse mahkum eden mahkeme, bu sanıkların eyleminin terör suçu olması nedeniyle cezayı 9'ar yıla çıkardı. Sanık Turgay Atasoy'u da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıla çarptırıp, sonra 9 yıla yükselten mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve suçunu kabul eder şekildeki savunmalarını lehine indirim nedeni sayarak cezayı 7 yıl 6 aya düşürdü.



Tutuklu 7 sanığın tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.



(İHA)