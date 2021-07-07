Başdanışman Köse, kadın kooperatiflerini gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başdanışman Köse, kadın kooperatiflerini gezdi

Başdanışman Köse, kadın kooperatiflerini gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kooperatiflerinden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Fatma Köse, Eskişehir'de bulunan kadın kooperatiflerini gezdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kooperatiflerinden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Fatma Köse, Eskişehir'de bulunan kadın kooperatiflerini gezdi.

Eskişehir'de üretici konumunda olan kadınları ziyaret eden Fatma Köse, öncelikle Han ilçesinde lavanta sabunu yapan kadınlarla bir araya geldi. Kurdukları kooperatif ile yurt geneli lavanta sabunu pazarlayan kadınları tebrik eden Başdanışman Köse, yeni pazarlar bulmaları için kendilerine yardım edeceklerini söyledi. Han ilçesinden sonra Kaymaz Yayla'da bulunan kadın Nesibe Hatun Doğal Yaşam Köyü Kadın Kooperatifinde bulunan 23 kadın üyesiyle buluşan Köse, köylerine dönerek üretime başlayan kadınların çalışmalarını inceledi. Köse, Odunpazarı Belediyesi tarafından kurulan üretici kadınlar kooperatifini gezdi. Burada kadınların üretmiş olduğu ürünleri incelerken, tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında Başdanışman Fatma Köse'ye, Odunpazarı Meclis Üyesi Figen Kahya eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Başdanışman Köse, kadın kooperatiflerini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Selin Şekerci İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Fatih Terim Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başdanışman Köse, kadın kooperatiflerini gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:51:09. #1.16#

title