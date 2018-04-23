Başbakanımızın İzmir'e 23 Nisan Hediyesi"

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılan 'Havva Yıldırım Anaokulu ve Bahar Yıldırım İlkokulu'nun, İzmir'e 23 Nisan Bayramı hediyesi olduğunu belirterek, "Başbakanımızın değerli aile fertleri, Karabağlar'a 23 Nisan'dan önce bir bahar gününde coşkulu bir bayram yaşattılar." dedi.

Okulun açılış törenine Karabağlarlıların yoğun ilgi göstermesinden dolayı teşekkür eden Erten, modern okulun açıldığı günün Karabağlar için tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Başbakan ve ailesine müteşekkir olduklarını ifade eden Erten, şunları kaydetti:

"Karabağlar'da çocuklarımızın dünyanın en gelişmiş eğitim-öğretim imkanlarına kavuşturulmasından daha değerli bir şey olamaz. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın Karabağlar'a ailece yapmış oldukları bu jestin manevi değeri hiç bir şeyle ölçülemez. Karabağlar'da eşsiz emsal teşkil eden bu iki okul, gelecek süreçte 20 yeni okulun inşasına da örneklik teşkil etmiş oldu. Başbakanımız ve değerli ailesi, Karabağlar'a 23 Nisan'dan önce bir bahar gününde coşkulu bir bayram ortamı yaşattılar. Başbakanımızın Karabağlar ve İzmir'e destek ve hizmetleri devam edecektir. Karabağlar, Başbakanımıza müteşekkir ve minnettardır."